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Джан Пьеро Гасперини - единственный тренер Серии А, не верящий в чемпионство "Ювентуса"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини оказался единственным из всех 20 тренеров итальянской Серии А, который не верит в то, что по итогам нынешнего сезона чемпионом станет "Ювентус".

Агентство Italpress опросила всех наставников чемпионата Италии - из них 18 ответили, что чемпионский титул достанется туринской команде. Наставник "Торино" Вальтер Маццарри воздержался от ответа, а Гасперини ответил, что лучшей командой Серии А станет "Наполи" под руководством Карло Анчелотти.

"Чемпионат.сом"
Теги: Гасперини Ювентус
Сегодня, 15:03
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