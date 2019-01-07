Джан Пьеро Гасперини - единственный тренер Серии А, не верящий в чемпионство "Ювентуса"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини оказался единственным из всех 20 тренеров итальянской Серии А, который не верит в то, что по итогам нынешнего сезона чемпионом станет "Ювентус".Агентство Italpress опросила всех наставников чемпионата Италии - из них 18 ответили, что чемпионский титул достанется туринской команде. Наставник "Торино" Вальтер Маццарри воздержался от ответа, а Гасперини ответил, что лучшей командой Серии А станет "Наполи" под руководством Карло Анчелотти.