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Килиан Мбаппе - самый дорогой футболист топ-5 лиг Европы, Месси - 7-й, Роналду - 19-й

Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогостоящих футболистов топ-5 европейских лиг. При составлении рейтинга учитывался возраст игроков и сроки действия их текущих контрактов.

Лидером рейтинга стал нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе - 218,5 млн евро. Второе место у форварда "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейна (200,3 млн евро), третье - у бразильца из "ПСЖ" Неймара (197,1 млн евро)

Пожалуй, самые знаменитые футболисты 21-го века, нападающий "Барселоны" Лионель Месси (171,2 млн евро) и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (127,2 млн евро) оказались на 7-й и 19-й позициях соответственно.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Килиан Мбаппе ("ПСЖ", Франция, 20 лет, контракт до 2022 года) - 218,5 млн евро;
2. Харри Кейн ("Тоттенхэм", Англия, 25 лет, контракт до 2024 года) - 200,3 млн евро;
3. Неймар ("ПСЖ", Бразилия, 27 лет, контракт до 2022 года) - 197,1 млн евро;
4. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия, 24 года, контракт до 2023 года) - 185,8 млн евро;
5. Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет, 27 лет, контракт до 2023 года) - 184,3 млн евро;
6. Пауло Дибала ("Ювентус", Аргентина, 25 лет, контракт до 2022 года) - 171,9 млн евро;
7. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина, 32 года, контракт до 2021 года) - 171,2 млн евро;
8. Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед", Бельгия, 26 лет, контракт до 2022 года) - 162 млн евро;
9. Филиппе Коутиньо ("Барселона", Бразилия, 27 лет, контракт до 2023 года) - 157 млн евро;
10. Лерой Сане ("Манчестер Сити", Германия, 23 года, контракт до 2021 года) - 156,1 млн евро.

Sport24.ru
Теги: Мбаппе Месси Роналду
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