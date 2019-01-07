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Зарплата защитника Година в "Интере" составит €6 млн

Стали известны детали контракта защитника Диего Година с миланским "Интером".

По информации Sky Sport Italia, зарплата уругвайского футболиста составит €6 млн. Комиссия агентов игрока будет равна €5 млн.

5 января появились данные о том, что защитник мадридского "Атлетико" согласился подписать двухлетний договор с итальянским клубом. Он достанется "Интеру" бесплатно, так как контракт с испанской командой действует до лета 2019 года.

"Газета.ру"
Теги: Годин Интер
Сегодня, 16:07
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