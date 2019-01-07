Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:36
"Манчестер Юнайтед" не взял Погба на сборы в Дубай
"Манчестер Юнайтед" не взял Погба на сборы в Дубай
Вчера, 22:50
"Реал" на своем поле уступил "Реал Сосьедаду" (6)
"Реал" на своем поле уступил "Реал Сосьедаду" (6)
Вчера, 22:39
"Бешикташ" подпишет защитника ПСВ
"Бешикташ" подпишет защитника ПСВ
Зарплата защитника Година в "Интере" составит €6 млн
Стали известны детали контракта защитника Диего Година с миланским "Интером".
По информации Sky Sport Italia, зарплата уругвайского футболиста составит €6 млн. Комиссия агентов игрока будет равна €5 млн.
5 января появились данные о том, что защитник мадридского "Атлетико" согласился подписать двухлетний договор с итальянским клубом. Он достанется "Интеру" бесплатно, так как контракт с испанской командой действует до лета 2019 года.
"Газета.ру"
По информации Sky Sport Italia, зарплата уругвайского футболиста составит €6 млн. Комиссия агентов игрока будет равна €5 млн.
5 января появились данные о том, что защитник мадридского "Атлетико" согласился подписать двухлетний договор с итальянским клубом. Он достанется "Интеру" бесплатно, так как контракт с испанской командой действует до лета 2019 года.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.