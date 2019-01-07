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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Вчера, 23:36
"Манчестер Юнайтед" не взял Погба на сборы в Дубай
"Манчестер Юнайтед" не взял Погба на сборы в Дубай
Вчера, 22:50
"Реал" на своем поле уступил "Реал Сосьедаду" (6)
"Реал" на своем поле уступил "Реал Сосьедаду" (6)
Вчера, 22:39
"Бешикташ" подпишет защитника ПСВ
"Бешикташ" подпишет защитника ПСВ
"Ювентус" ведет переговоры с "Дженоа" по приобретению защитника Ромеро
"Ювентус" заинтересован в подписании защитника "Дженоа" Кристиана Ромеро.
Как утверждает Gazzetta dello Sport, туринский клуб уже вступил в переговоры с руководством "грифонов".
Летом 2018 года "Дженоа" заплатил за трансфер Ромеро из "Белграно" 1,65 млн евро. Спустя полгода "грифоны" хотят 25 млн евро за аргентинца. "Юве" оценивает 20-летнего игрока в 15 млн евро, но готов включить в сделку полузащитника Стефано Стураро, который ранее выступал за "Дженоа" (и на постоянной основе, и в аренде). По слухам, в "Дженоа" заинтересованы в возвращении игрока.
Sport24.ru
Как утверждает Gazzetta dello Sport, туринский клуб уже вступил в переговоры с руководством "грифонов".
Летом 2018 года "Дженоа" заплатил за трансфер Ромеро из "Белграно" 1,65 млн евро. Спустя полгода "грифоны" хотят 25 млн евро за аргентинца. "Юве" оценивает 20-летнего игрока в 15 млн евро, но готов включить в сделку полузащитника Стефано Стураро, который ранее выступал за "Дженоа" (и на постоянной основе, и в аренде). По слухам, в "Дженоа" заинтересованы в возвращении игрока.
Sport24.ru
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