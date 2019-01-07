"Ювентус" ведет переговоры с "Дженоа" по приобретению защитника Ромеро

"Ювентус" заинтересован в подписании защитника "Дженоа" Кристиана Ромеро.Как утверждает Gazzetta dello Sport, туринский клуб уже вступил в переговоры с руководством "грифонов".Летом 2018 года "Дженоа" заплатил за трансфер Ромеро из "Белграно" 1,65 млн евро. Спустя полгода "грифоны" хотят 25 млн евро за аргентинца. "Юве" оценивает 20-летнего игрока в 15 млн евро, но готов включить в сделку полузащитника Стефано Стураро, который ранее выступал за "Дженоа" (и на постоянной основе, и в аренде). По слухам, в "Дженоа" заинтересованы в возвращении игрока.