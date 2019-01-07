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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Маурицио Сарри: "Челси" будет искать замену Фабрегасу, если он уйдет
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника Сеска Фабрегаса.
Испанец должен в ближайшее время перейти в "Монако", если верить английской прессе.
"К концу прошлой игры у Фабрегаса возникли проблемы с мышцами. Мы будем оценивать его состояние сегодня и завтра. Если Фабрегас покинет команду, то нам придется искать ему замену", – цитирует Sky Sports Сарри.
"Спорт-Экспресс"
Испанец должен в ближайшее время перейти в "Монако", если верить английской прессе.
"К концу прошлой игры у Фабрегаса возникли проблемы с мышцами. Мы будем оценивать его состояние сегодня и завтра. Если Фабрегас покинет команду, то нам придется искать ему замену", – цитирует Sky Sports Сарри.
"Спорт-Экспресс"
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