Маурицио Сарри: "Челси" будет искать замену Фабрегасу, если он уйдет

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника Сеска Фабрегаса.Испанец должен в ближайшее время перейти в "Монако", если верить английской прессе."К концу прошлой игры у Фабрегаса возникли проблемы с мышцами. Мы будем оценивать его состояние сегодня и завтра. Если Фабрегас покинет команду, то нам придется искать ему замену", – цитирует Sky Sports Сарри.