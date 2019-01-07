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Маурицио Сарри: "Челси" будет искать замену Фабрегасу, если он уйдет

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника Сеска Фабрегаса.

Испанец должен в ближайшее время перейти в "Монако", если верить английской прессе.

"К концу прошлой игры у Фабрегаса возникли проблемы с мышцами. Мы будем оценивать его состояние сегодня и завтра. Если Фабрегас покинет команду, то нам придется искать ему замену", – цитирует Sky Sports Сарри.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сарри Фабрегас Челси
Сегодня, 18:06
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#2  Kostik   (Сегодня, 18:33)
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Придётся им Головина в Челси забрать, абрамович должен помочь развитию футбола)))
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
#1  spiri   (Сегодня, 18:13)
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Болеет за:
«Челси»
состав надо обновлять,это железно..


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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