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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Сеск Фабрегас договорился о контракте с "Монако" на 2,5 года
Вице-президент "Монако" Вадим Васильев в воскресенье вечером встретился с полузащитником "Челси" Сеском Фабрегасом и его агентом Дарреном Дейном.
Стороны договорились подписать контракт на 2,5 года. Теперь "Монако" осталось договориться о сумме компенсации с "Челси", сообщает l'?quipe.
По данным британской прессы, "Челси" хочет получить за 31-летнего испанца 12 млн евро. Контракт Фабрегаса с лондонским клубом истекает летом этого года.
Sport24.ru
Стороны договорились подписать контракт на 2,5 года. Теперь "Монако" осталось договориться о сумме компенсации с "Челси", сообщает l'?quipe.
По данным британской прессы, "Челси" хочет получить за 31-летнего испанца 12 млн евро. Контракт Фабрегаса с лондонским клубом истекает летом этого года.
Sport24.ru
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