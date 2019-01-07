Сеск Фабрегас договорился о контракте с "Монако" на 2,5 года

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев в воскресенье вечером встретился с полузащитником "Челси" Сеском Фабрегасом и его агентом Дарреном Дейном.Стороны договорились подписать контракт на 2,5 года. Теперь "Монако" осталось договориться о сумме компенсации с "Челси", сообщает l'?quipe.По данным британской прессы, "Челси" хочет получить за 31-летнего испанца 12 млн евро. Контракт Фабрегаса с лондонским клубом истекает летом этого года.