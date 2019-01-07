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Андрей Шевченко: с Роналду "Ювентус" может выиграть Лигу чемпионов

Бывший футболист "Милана", ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказал мнение, что трансфер португальского нападающего Криштиану Роналду поможет "Ювентусу" выиграть Лигу чемпионов.

"Конечно, "Ювентус" может выиграть Лигу чемпионов. Особенно с Криштиану Роналду. Это футболист, которого "Ювентусу" очень не хватало. Я всегда был его поклонником, Роналду невероятно трудолюбивый и талантливый футболист. Безусловно, "Ювентус" и до этого был очень сильным, но сейчас это один из фаворитов Лиги чемпионов", – цитирует Шевченко La Gazzetta dello Sport.

"Чемпионат.сом"
Теги: Шевченко Роналду Ювентус
Сегодня, 18:37
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