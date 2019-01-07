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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Манчестер Юнайтед" не взял Погба на сборы в Дубай
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"Бешикташ" подпишет защитника ПСВ
"Бешикташ" подпишет защитника ПСВ
"Атлетико" продлит контракт с Облаком и увеличит сумму отступных
"Атлетико" близок к продлению контракт с вратарем Яном Облаком, информирует Cadena Cope.
Нынешнее соглашение 26-летнего словенца рассчитано до лета 2021 года. Мадридцы хотят увеличить сумму отступных за голкипера, которая на данный момент составляет 100 миллионов евро.
Облак сыграл в общей сложности в 50 матчах за "Атлетико" за 2018 год, пропустил 36 голов, а также завоевал трофей Лиги Европы и Суперкубок Европы.
Ранее он был признан лучшим футболистом 2018 года в Словении.
"Спорт-Экспресс"
Нынешнее соглашение 26-летнего словенца рассчитано до лета 2021 года. Мадридцы хотят увеличить сумму отступных за голкипера, которая на данный момент составляет 100 миллионов евро.
Облак сыграл в общей сложности в 50 матчах за "Атлетико" за 2018 год, пропустил 36 голов, а также завоевал трофей Лиги Европы и Суперкубок Европы.
Ранее он был признан лучшим футболистом 2018 года в Словении.
"Спорт-Экспресс"
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