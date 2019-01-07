"Атлетико" продлит контракт с Облаком и увеличит сумму отступных

"Атлетико" близок к продлению контракт с вратарем Яном Облаком, информирует Cadena Cope.Нынешнее соглашение 26-летнего словенца рассчитано до лета 2021 года. Мадридцы хотят увеличить сумму отступных за голкипера, которая на данный момент составляет 100 миллионов евро.Облак сыграл в общей сложности в 50 матчах за "Атлетико" за 2018 год, пропустил 36 голов, а также завоевал трофей Лиги Европы и Суперкубок Европы.Ранее он был признан лучшим футболистом 2018 года в Словении.