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Браим Диас: у меня было всего три варианта: "Реал" (Мадрид), "Реал" (Мадрид) и "Реал" (Мадрид)

Новичок мадридского "Реала" Браим Диас признался, что после ухода из "Манчестер Сити" у него не было других вариантов продолжения карьеры, кроме "королевского" клуба.

"Я перехожу в клуб, в котором мечтал играть, когда был мальчишкой. Когда я решил уйти из "Сити", у меня было всего три варианта: "Реал" (Мадрид), "Реал" (Мадрид) и "Реал" (Мадрид)", - цитирует Диаса журналист Дермот Корриган.

19-летний Браим Диас заключил с "Реалом" контракт до лета 2025 года. В текущем сезоне игрок четырежды появился на поле в футболке "Сити": три раза - в матчах Кубка Лиги, и еще один - в матче на Суперкубок Англии. В этих играх он забил два гола.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Диас Мадрид
Сегодня, 19:49
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#2  KOZbIPb  город Белых Ночей (Сегодня, 20:48)
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Болеет за:
«Зенит»
через год свалишь в аренду в Реал (Сосьедад) или Реал (Сосьедад) или Реал (Сосьедад)
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
#1  Шмайхель   (Сегодня, 20:18)
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Болеет за:
«Спартак»
Когда я решил уйти из "Сити", у меня было всего три варианта: "Реал" (Мадрид), "Реал" (Мадрид) и "Реал" (Мадрид)"
..а из мадридского Реала предложение не поступало ?


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
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