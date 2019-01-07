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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Петр Чех рассказал о желании остаться в клубе
Вратарь лондонского "Арсенала" Петр Чех заявил о намерении остаться в клубе.
Действующий договор голкипера истекает по окончании текущего сезона.
В это же время главный тренер английской команды Унаи Эмери поставил под сомнение будущее 36-летнего футболиста в "Арсенале".
"Сейчас еще только январь. Я хотел бы остаться в "Арсенале", но сезон длинный. Никогда не знаешь, как все сложится в итоге. Я не чувствую никакого давления по поводу контракта. Я делаю свою работаю. В итоге мы сядем с руководством и обсудим все варианты. Посмотрим. Пока мне ничего не предлагали. Думаю, мы обсудим мое будущее в клубе уже после трансферного окна", - цитирует Чеха Evening Standard.
"Газета.ру"
Действующий договор голкипера истекает по окончании текущего сезона.
В это же время главный тренер английской команды Унаи Эмери поставил под сомнение будущее 36-летнего футболиста в "Арсенале".
"Сейчас еще только январь. Я хотел бы остаться в "Арсенале", но сезон длинный. Никогда не знаешь, как все сложится в итоге. Я не чувствую никакого давления по поводу контракта. Я делаю свою работаю. В итоге мы сядем с руководством и обсудим все варианты. Посмотрим. Пока мне ничего не предлагали. Думаю, мы обсудим мое будущее в клубе уже после трансферного окна", - цитирует Чеха Evening Standard.
"Газета.ру"
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