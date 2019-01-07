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"ПСЖ" отказался от призовых за матч Кубка Франции с "Понтиви"

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи принял решение отказаться от призовых за матч Кубка Франции, передает Parischampions.

Глава сделал это в пользу клуба "Понтиви" из пятой лиги, который его клуб одолел со счетом 4:0 в матче 1/32 финала соревнования.

За выход столичная команда должна была получить €120 тыс., однако глава отказался от суммы и передал ее сопернику, выступающему в Национальном дивизионе 3, пятой по силе лиге страны.

"Газета.ру"
Теги: ПСЖ Понтиви
Сегодня, 21:45
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#1  EMDM   (Сегодня, 22:06)
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Болеет за:
ЦСКА
И правильно, для ПСЖ - это копейки, а для клуба из 5 лиги - это неплохие деньги.
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
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