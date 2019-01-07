"ПСЖ" отказался от призовых за матч Кубка Франции с "Понтиви"

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи принял решение отказаться от призовых за матч Кубка Франции, передает Parischampions.Глава сделал это в пользу клуба "Понтиви" из пятой лиги, который его клуб одолел со счетом 4:0 в матче 1/32 финала соревнования.За выход столичная команда должна была получить €120 тыс., однако глава отказался от суммы и передал ее сопернику, выступающему в Национальном дивизионе 3, пятой по силе лиге страны.