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Рибери хейтят за золотой стейк, а вратарь "Кристал Пэлас" изобразил нацисткий жест. Футбольные скандалы последних дней

Футболист "Баварии" обматерил своих критиков в социальных сетях, а голкипер Уэйн Хеннесси придумал самое нелепое оправдание из всех возможных.

На текущей неделе игрок мюнхенской "Баварии" Франк Рибери посетил ресторан Нусрета Гекче, известного шеф-повара. Вы наверняка знаете его как того забавного мужика, который солит стейки через локоть с уморительно-серьёзным выражением лица. В последнее время он стал очень популярным - у него уже были Месси, Ди Каприо и даже более солидные гости.



Рибери заказал так называемый "Золотой стейк" – приготовленный кусок мраморной говядины, который покрыт золотом (на вкус оно не влияет, просто для красоты), - и показал, как с его блюдом работает тот самый человек-мем.


Пользователи социальных сетей возмутились и начали обвинять Рибери в том, что он разбрасывается деньгами (стейк стоил 1200 евро).

Рибери не нашёл ничего лучше, чем обматерить своих критиков:

- 2019 год начинается с завистливых хейтеров, которые родились из-за порванного презерватива. Е*** я ваших матерей, бабушек и весь ваш род. Я ничего вам не должен. Всего я добился в первую очередь благодаря Богу, самому себе и тем близким людям, которые верили в меня, - опубликовал он.

Естественно, в дело сразу вступил клуб:

- Рибери использовал слова, которые неприемлемы для "Баварии". Франк не может использовать подобные выражения.

Франк получит серьёзный штраф. Я уже говорил с ним. Он принял наказание, – рассказал спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

"Бавария" так же заявила, что на самом деле Рибери посещал ресторан в рамках рекламной акции, и не платил за "Золотой стейк".

Менее жёсткая, но более нелепая ситуация произошла с вратарём "Кристал Пэлас" Уэйн Хеннесси после игры с "Гримсби Таун".

Игроки лондонского клуба собрались в ресторане, чтобы отметить победу. Один из партнёров Уэйна решил сделать командное фото, но что-то пошло не по плану.

Рибери хейтят за золотой стейк, а вратарь "Кристал Пэлас" изобразил нацисткий жест. Футбольные скандалы последних дней

Сам футболист попытался оправдаться, но получилось смешно:

- Вчера я ужинал с одноклубниками, и мы сделали фото. Я взмахнул рукой в сторону того, кто фотографировал. Я крикнул, чтобы он уже скорее делал это. В этот момент я поднес ладонь ко рту, чтобы он лучше меня слышал.

На фото все выглядит так, будто я делаю кое-что совершенно неприемлемое. Хочу заверить, что я бы никогда не сделал этого. Это просто совпадение, - написал Хеннеси.

А вы ему верите?

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Хеннеси Рибери Бавария Кристал Пэлас
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#1  СуперШтангист   (Сегодня, 22:27)
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Болеет за:
«Терек»
Чё в этом поваре популярного? Соль с волосатого локтя в блюдо сыпать, не очень гигиенично (локти сложнее сохранять чистыми, нежели ладони + кисти, ну что тут скажешь, скоро через голую жопу перец чили будут сыпать на стейк и это будет модно среди футболистов, особенно дрезинских и краснодарских.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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