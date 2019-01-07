Диего Марадона: люблю Месси всем сердцем, но он никогда не будет лидером

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона заявил, что форвард "Барселоны" Лионель Месси не сможет стать настоящим лидером."Я люблю Месси всем сердцем, он феноменален. Но из него хотят сделать лидера, а он им никогда не будет. Он навсегда останется в своем спортивном, футбольном и семейном мире", - цитирует Марадону ESPN.