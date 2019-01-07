Лассана Диарра расторг контракт с "ПСЖ" и готов завершить игровую карьеру

Центральный полузащитник "ПСЖ" Лассана Диарра намерен в ближайшее время объявить о завершении спортивной карьеры.Как утверждает RMC, 33-летний футболист уже сообщил о своем решении руководству "ПСЖ" еще несколько месяцев назад. В ответ на это в "ПСЖ" его сначала попытались переубедить продолжить карьеру, а позднее предложили должность в структуре клуба. На это Диарра якобы ответил, что ему "не нужна фейковая работа".Услугами Диарра как игрока интересовались несколько французских клубов, в том числе "Монако", но он всем ответил отказом.После завершения карьеры Диарра намерен развивать свой бизнес, особенно компанию Heroic Sport, которая занимается производством спортивных напитков и уже заключила ряд крупных контрактов с НБА, а также такими клубами как "Вест Хэм" и "Монпелье".