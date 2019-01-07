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"Реал" намерен купить Эриксена летом 2019 года

Мадридский "Реал" грядущим летом собирается купить полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Контракт 26-летнего датчанина со шпорами истекает в 2020 году и в Мадриде считают, что это поможет сбить на него цену и договориться с "Тоттенхэмом", сообщает AS.

Sport24
Теги: Реал Эриксен
Вчера, 23:11
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