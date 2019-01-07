Тьери Анри: Кубок лиги - самый быстрый вариант пробиться в еврокубки

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка французской лиги с "Ренном", который состоится 9 января."В среду будет тяжёлый матч. "Ренн" в хороших кондициях сейчас, команда молниеносно атакует, такие игроки, как Бен Арфа и Сарр, нарушают равновесие в обороне соперника. Если хочется пробиться в еврокубки, то Кубок лиги - самый быстрый вариант, но не самый простой. Стараемся ставить на карту всё что у нас есть, делаем всё что можем.После этого матча мы можем попасть в полуфинал, так что он очень важен. В фазах короткого перерыва нужно распоряжаться своими игроками немного иначе. Мы должны набирать форму. Посмотрим, кто хорошо восстановится после матча с "Кане". В матче с "Ренном" будет иной состав", -приводит слова Анри официальный сайт клуба.