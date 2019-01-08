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Гильем Балаге о возможном переходе Коутиньо в "МЮ": нет

Испанский журналист Гильем Балаге прокомментировал слухи о возможном трансфере полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо в "Манчестер Юнайтед".

"Нет", – написал Балаге в твиттере.

В четырех последних матчах Ла Лиги бразилец выходил лишь на замену.

sports.ru
Теги: Балаге Коутиньо Манчестер Юнайтед
Сегодня, 00:20
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