Гильем Балаге о возможном переходе Коутиньо в "МЮ": нет

Испанский журналист Гильем Балаге прокомментировал слухи о возможном трансфере полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо в "Манчестер Юнайтед"."Нет", – написал Балаге в твиттере.В четырех последних матчах Ла Лиги бразилец выходил лишь на замену.