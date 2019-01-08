Брат Погба прибыл на просмотр в "Эльче"

Гвинейский защитник Флорентен Погба пройдёт просмотр в "Эльче". Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.Погба уже прибыл в расположение клуба и в течение недели будет тренироваться вместе с командой. По окончании этого срока тренерский штаб клуба примет решение о целесообразности заключения контракта с игроком.28-летний Погба в данный момент является свободным агентом. Его последним клубом был "Генчлербирлиги", который он покинул прошлым летом. Также он выступал за "Седан" и "Сент-Этьен".