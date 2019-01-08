Новости партнеров

Криштиану Роналду со своей семьей (фото)

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал фото со своими детьми и девушкой Джорджиной Родригес.

У Роналду четверо детей. В 2010 году от суррогатной матери родился Криштиану-младший. В июне 2015 году у Роналду, также от суррогатной матери, родилась двойня Ева и Матео. А в ноября 2017 года девушка португальца родила футболисту дочь.

Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 01:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 02:57)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
"Семья" Роналду это пример тем, кто не понимает что такое "гибридные войны".


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.