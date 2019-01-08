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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Криштиану Роналду со своей семьей (фото)
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал фото со своими детьми и девушкой Джорджиной Родригес.
У Роналду четверо детей. В 2010 году от суррогатной матери родился Криштиану-младший. В июне 2015 году у Роналду, также от суррогатной матери, родилась двойня Ева и Матео. А в ноября 2017 года девушка португальца родила футболисту дочь.
У Роналду четверо детей. В 2010 году от суррогатной матери родился Криштиану-младший. В июне 2015 году у Роналду, также от суррогатной матери, родилась двойня Ева и Матео. А в ноября 2017 года девушка португальца родила футболисту дочь.
?????????? pic.twitter.com/CmnQeswHlh— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 7, 2019
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