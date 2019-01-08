Tuttosport: "Ювентус" отказался продать Дибалу в "ПСЖ", "Баварию" или "Манчестер Сити"

"Ювентус" отклонил трансферные предложения по своему нападающему Пауло Дибале.Ранее итальянский клуб получил запросы относительно доступности аргентинца от трёх потенциальных покупателей, среди которых "ПСЖ", "Бавария" и "Манчестер Сити".25-летний аргентинец выступает за туринский клуб с 2015 года и за это время успел завоевать с командой семь трофеев, среди которых три титула чемпиона Италии, три Кубка и один Суперкубок страны.