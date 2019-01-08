У Неймара 45 голов и 24 голевые передачи в 50-и матчах за ПСЖ

Вчерашний матч 1/32 финала Кубка Франции против "Понтиви" (4:0) стал для форварда "ПСЖ" Неймара 50-м в составе парижан во всех турнирах.В этих играх на его счету 45 голов и 24 голевые передачи.Кроме того, в кубковом матче он коснулся мяча 165 раз – личный рекорд для выступлений за французский клуб.