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У Неймара 45 голов и 24 голевые передачи в 50-и матчах за ПСЖ

Вчерашний матч 1/32 финала Кубка Франции против "Понтиви" (4:0) стал для форварда "ПСЖ" Неймара 50-м в составе парижан во всех турнирах.

В этих играх на его счету 45 голов и 24 голевые передачи.

Кроме того, в кубковом матче он коснулся мяча 165 раз – личный рекорд для выступлений за французский клуб.

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Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 13:23
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