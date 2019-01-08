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Tuttosport: "Атлетико" отказался продавать Година в "МЮ"

"Атлетико" не стал продавать в "Манчестер Юнайтед" капитана команды Диего Година, сообщает Tuttosport.

Контракт 32-летнего уругвайского футболиста с испанским клубом истекает летом 2019 года. "Красные дьяволы" хотели приобрести его в январе и предлагали за Година пять миллионов евро, но получили отказ.

В текущем сезоне уругваец сыграл в 19 матчах за "матрасников", забил два гола и отдал одну голевую передачу.
Теги: Годин Атлетико Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:38
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