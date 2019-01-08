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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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СМИ: "Милан" летом попробует приобрести Мехди Бенатиа у "Ювентуса"
Защитник туринского "Ювентуса" Мехди Бенатиа летом может сменить клубную прописку.
По информации Football Italia, в услугах марокканского футболиста заинтересован "Милан", желающий усилить оборонительную линию. Контракт 31-летнего защитника с бьянконери рассчитан до лета 2020 года, а его цена составляет 12 млн евро.
Ранее "Ювентус"отказал лондонскому "Арсеналу", желавшему обменять полузащитника Аарона Рэмси на Бенатиа.
По информации Football Italia, в услугах марокканского футболиста заинтересован "Милан", желающий усилить оборонительную линию. Контракт 31-летнего защитника с бьянконери рассчитан до лета 2020 года, а его цена составляет 12 млн евро.
Ранее "Ювентус"отказал лондонскому "Арсеналу", желавшему обменять полузащитника Аарона Рэмси на Бенатиа.
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