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Леонардо: Игуаину пора спуститься с небес и что-то сделать для "Милана"

Спортивный директор "Милана" Леонардо раскритиковал форварда своей команды Гонсало Игуаина.

"Игуаин должен принять решение и взять на себя долю ответственности. Это всё слишком затянулось. У Гонсало был сложный период, но теперь пора это оставить позади и приступить к работе.

Нет смысла концентрироваться на слухах и сплетнях. Сейчас он здесь. И поэтому Игуаину пора спуститься с небес и что-то сделать для "Милана". Голы могут изменить положение вещей, но если он хочет играть здесь дальше, то должен взять на себя ответственность", - цитирует Леонардо Football Italia.
Теги: Милан Леонардо Игуаин
Сегодня, 20:20
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