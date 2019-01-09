Бенжамен Павар перейдет в "Баварию" по окончании сезона

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Вчера, 23:50
Не потеряй его и не сломай. Сколько травм Джано Ананидзе получил за последние 3 года? (3)
Не потеряй его и не сломай. Сколько травм Джано Ананидзе получил за последние 3 года? (3)
Вчера, 23:41
Евгений Ловчев: на приходе Еременко в "Спартак" Каррера и Трабукки заработали денег (48)
Евгений Ловчев: на приходе Еременко в "Спартак" Каррера и Трабукки заработали денег (48)
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Роман Зобнин: травма меня больше не беспокоит (2)
Роман Зобнин: травма меня больше не беспокоит (2)
Вчера, 22:43
Младший сын Диего Симеоне пополнил аргентинскую "Химнасию" (1)
Младший сын Диего Симеоне пополнил аргентинскую "Химнасию" (1)
Вчера, 22:29
Источник: "Зенит" поборется с "Ювентусом" за 20-летнего бразильского защитником "Атлетико Паранаэнсе" (4)
Источник: "Зенит" поборется с "Ювентусом" за 20-летнего бразильского защитником "Атлетико Паранаэнсе" (4)
Вчера, 21:43
"Люди приходят и уходят, а "Спартак" — навсегда!" - прощание Ивелина Попова с красно-белыми (5)
"Люди приходят и уходят, а "Спартак" — навсегда!" - прощание Ивелина Попова с красно-белыми (5)
Вчера, 21:30
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"Краснодар" вышел из отпуска
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Пол Гаскойн предстал перед судом из-за поцелуя (2)
Вчера, 20:33
"Спартак" поблагодарил Попова, Петковича и Еременко, с которыми сегодня были расторгнуты контракты (4)
"Спартак" поблагодарил Попова, Петковича и Еременко, с которыми сегодня были расторгнуты контракты (4)
Вчера, 19:53
У полузащитника "Зенита" Матиаса Краневиттера родился сын (1)
У полузащитника "Зенита" Матиаса Краневиттера родился сын (1)
Вчера, 18:56
"Спартак" выгнал Ерёменко. Карма в действии (47)
"Спартак" выгнал Ерёменко. Карма в действии (47)
Вчера, 17:52
Официально: Еременко, Петкович и Попов покидают "Спартак" (52)
Официально: Еременко, Петкович и Попов покидают "Спартак" (52)
Вчера, 17:40
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Источник: Аяз Гулиев завтра подпишет контракт со "Спартаком" (18)
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Ивелин Попов: моя карьера в "Спартаке" окончена (8)
Ивелин Попов: моя карьера в "Спартаке" окончена (8)
Вчера, 17:08
Источник: Ивелин Попов расторг контракт со "Спартаком" (4)
Источник: Ивелин Попов расторг контракт со "Спартаком" (4)
Вчера, 16:50
"Порту" объявил о возвращении Пепе (фото)
"Порту" объявил о возвращении Пепе (фото)
Бенжамен Павар перейдет в "Баварию" по окончании сезона
Защитник "Штутгарта" и сборной Франции Бенжамен Павар продолжит карьеру в «Баварии», сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.
Французский футболист присоединится к своей новой команде 1 июля 2019 года и подпишет с клубом контракт на пять лет.
Павар выступает за "Штутгарт" с 2016 года. Ранее игрок защищал цвета "Лилля".
Французский футболист присоединится к своей новой команде 1 июля 2019 года и подпишет с клубом контракт на пять лет.
Павар выступает за "Штутгарт" с 2016 года. Ранее игрок защищал цвета "Лилля".
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