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Бенжамен Павар перейдет в "Баварию" по окончании сезона

Защитник "Штутгарта" и сборной Франции Бенжамен Павар продолжит карьеру в «Баварии», сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.

Французский футболист присоединится к своей новой команде 1 июля 2019 года и подпишет с клубом контракт на пять лет.

Павар выступает за "Штутгарт" с 2016 года. Ранее игрок защищал цвета "Лилля".
Теги: Бавария Штутгарт Павар
Сегодня, 12:12
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