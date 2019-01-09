Арьен Роббен и Франк Рибери покинут "Баварию" по окончании сезона

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамджич прокомментировал будущие кадровые перестановки в команде."Скорее всего, это последний сезон Рибери в "Баварии". Давайте пока оставим это так. Он олицетворял собой целую эпоху, мы очень гордимся им. Хотим попрощаться с ним и с Роббеном на высокой ноте.Что касается Хамеса, то мы много общались. Ему нужно чувствовать себя комфортно, чтобы показывать высокий уровень игры. Мы делаем все для этого, я понимаю, насколько он может быть важным игроком. Мы пока не приняли решение по его контракту. У нас все еще есть время, будем смотреть на игры", – сказал Салихамиджич.