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Арьен Роббен и Франк Рибери покинут "Баварию" по окончании сезона

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамджич прокомментировал будущие кадровые перестановки в команде.

"Скорее всего, это последний сезон Рибери в "Баварии". Давайте пока оставим это так. Он олицетворял собой целую эпоху, мы очень гордимся им. Хотим попрощаться с ним и с Роббеном на высокой ноте.

Что касается Хамеса, то мы много общались. Ему нужно чувствовать себя комфортно, чтобы показывать высокий уровень игры. Мы делаем все для этого, я понимаю, насколько он может быть важным игроком. Мы пока не приняли решение по его контракту. У нас все еще есть время, будем смотреть на игры", – сказал Салихамиджич.

Bayern & Germany
Теги: Бавария Роббен Рибери
Сегодня, 14:13
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