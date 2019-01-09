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Источник: "Ювентус" не отпустит Мехди Бенатия этой зимой в другую команду

Football Italia сообщает, что "Ювентус" заблокировал возможный переход Мехди Бенатиа в другую команду этой зимой.

Сам футболист хочет покинуть туринский клуб из-за малого количества игровой практики. Во вторник агент игрока провел встречу с руководством клуба, однако "Юве" принял твердую позицию - защитника посреди сезона никто не отпустит.

Тем не менее, марокканец может уехать летом, когда у него останется всего один год по контракту.
Теги: Ювентус Бенатиа
Сегодня, 15:25
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