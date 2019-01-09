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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Болельщики "Лацио" устроили беспорядки во время празднования 119-летия клуба
Беспорядками завершилось празднование 119-летия "Лацио", сообщают итальянские СМИ.
Как информирует ANSA, во время торжеств в Риме группа из примерно 2500 болельщиков нарушала общественный порядок. Так, они напали на полицейских, бросали в них бутылки и другие предметы. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ и водометы. Семь работников полиции получили повреждения.
Полиция задержала трех человек по итогам беспорядков. Напомним, после беспорядков до матча "Наполи" - "Интер" в Италии обсуждалась возможность переноса матчей серии А и закрытия стадионов.
"Спорт-Экспресс"
Как информирует ANSA, во время торжеств в Риме группа из примерно 2500 болельщиков нарушала общественный порядок. Так, они напали на полицейских, бросали в них бутылки и другие предметы. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ и водометы. Семь работников полиции получили повреждения.
Полиция задержала трех человек по итогам беспорядков. Напомним, после беспорядков до матча "Наполи" - "Интер" в Италии обсуждалась возможность переноса матчей серии А и закрытия стадионов.
"Спорт-Экспресс"
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