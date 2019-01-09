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Стивен Цубер на правах аренды перешел в "Штутгарт"

Полузащитник Стивен Цубер, ранее выступавший за ЦСКА, перешел из "Хоффенхайма" в "Штутгарт".

В новой команде Цубер будет играть на правах аренды. Договор рассчитан до конца сезона-2018/19. В "Штутгарте" футболист получил 9-й номер.
Теги: Цубер Штутгарт
Сегодня, 19:07
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#1  Ниндзя   (Сегодня, 19:18)
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Болеет за:
ЦСКА
Хороший парнишка, крепкий европейский середняк. Такие всегда нужны в любой команде
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
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