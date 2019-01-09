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Мауро Икарди отказался продлевать контракт с "Интером"

Жена и агент нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара заявила, что форвард не будет продлевать контракт с клубом.

Как передает TyC Sports, руководство команды предложило футболисту зарплату в размере €7 млн, однако аргентинец хочет получать €8 млн за сезон.

Контракт Икарди с "Интером" рассчитан до 2021 года.

"Газета.ру"
Теги: Икарди Интер
Вчера, 22:23
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