"Лацио" отказался продавать футболиста за €160 млн

Президент римского "Лацио" Клаудио Лотито заявил, что отказался продавать полузащитника клуба Сергея Милинкович-Савича за €160 млн."Мы хотим построить команду-победителя и продолжить усиливать ее. Если бы у меня были другие планы, то продал бы Милинкович-Савича за €160 млн, однако я этого не сделал. Не думаю, что любой другой президент футбольного клуба в мире поступил бы в этой ситуации так же", - цитирует Лотито Football Italia.