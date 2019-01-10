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Нико Ковач: Павар – молодой парень, но уже с опытом

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал переход защитника "Штутгарта" Бенжамена Павара.

"Павар – молодой парень, но у него уже есть опыт выступлений в бундеслиге в центре и на правом краю защиты. Он также стал чемпионом мира, играя правого защитника.

Павар хотел сделать новый шаг в карьере. Мы очень рады подписать его", – сказал Ковач.

Sports.ru
Теги: Ковач Павар Бавария Штутгарт
Сегодня, 00:08
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