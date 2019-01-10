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"Вы дерьмо!" - защитник "Интера" обратился к журналистам, пишущим об его уходе из клуба

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр раскритиковал журналистов, спекулирующих на его возможном уходе из клуба.

23-летний словак опубликовал в инстаграме фото полосы одной из газет, где пишут о том, что Шкриниар может стать игроком "Манчестер Юнайтед", "Баварии" или "Барселоны", сопроводив его острым комментарием.

"Вы пишете о вещах, о которых ничего не знаете. Вы дерьмо. А теперь напишите статью об этом", — написал Шкриниар в инстаграме.

В сезоне-2018/19 Милан провел 23 матча за "Интер" во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями.
Теги: Интер Шкриньяр
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