"Бавария" хочет купить Рабьо

Руководство немецкой "Баварии" намерено перехватить у испанской "Барселоны" полузащитника "ПСЖ" Адриена Рабьо.По информации RMC Sport, мюнхенцы готовы приобрести футболиста уже в зимнее трансферное окно. Это может быть выгодно для французской команды, которая не хочет тянуть с трансфером хавбека и хочет получить за него хотя бы какие-то деньги. В случае неудачных переговоров, чемпионы Бундеслиги попробуют подписать игрока на правах свободного агента летом, когда у него закончится контракт с командой.