Даниэле Дессена сменил "Кальяри" на "Брешиа"

Полузащитник Даниэле Дессена покинул "Кальяри" и стал игроком "Брешиа", сообщают официальные сайты обоих клубов.Контракт рассчитан на полтора года.По неофициальной информации, сумма трансфера составила 600 тысяч евро. В текущем сезоне 31-летний футболист провел 12 матчей за "Кальяри".