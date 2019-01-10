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Даниэле Дессена сменил "Кальяри" на "Брешиа"

Полузащитник Даниэле Дессена покинул "Кальяри" и стал игроком "Брешиа", сообщают официальные сайты обоих клубов.

Контракт рассчитан на полтора года.

По неофициальной информации, сумма трансфера составила 600 тысяч евро. В текущем сезоне 31-летний футболист провел 12 матчей за "Кальяри".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кальяри Брешиа Дессена
Сегодня, 18:06
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