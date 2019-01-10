Евгений Коноплянка разозлил тренера походом в ночной клуб

Украинский футболист "Шальке-04" Евгений Коноплянка, после поражения в матче пятого тура Лиги чемпионов против португальского "Порту", вместе с одноклубниками посетил ночной клуб.По информации немецкого издания Bild, игроки вернулись в расположение команды ранним утром. Этим поступком они сильно разозлили главного тренера немецкой команды Доменико Тедеско.В клуб вместе с украинцем пошли Амин Арит, Налдо, Франко Ди Санто, Матия Настасич, Омар Маскарель и Александр Нюбель. В следующем матче гельзенкирхенцев на поле из всех упомянутых игроков вышел только Настасич.Отмечается, что "Шальке-04" в ближайшее трансферное окно собирается расстаться с Коноплянкой.