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Евгений Коноплянка разозлил тренера походом в ночной клуб

Украинский футболист "Шальке-04" Евгений Коноплянка, после поражения в матче пятого тура Лиги чемпионов против португальского "Порту", вместе с одноклубниками посетил ночной клуб.

По информации немецкого издания Bild, игроки вернулись в расположение команды ранним утром. Этим поступком они сильно разозлили главного тренера немецкой команды Доменико Тедеско.

В клуб вместе с украинцем пошли Амин Арит, Налдо, Франко Ди Санто, Матия Настасич, Омар Маскарель и Александр Нюбель. В следующем матче гельзенкирхенцев на поле из всех упомянутых игроков вышел только Настасич.

Отмечается, что "Шальке-04" в ближайшее трансферное окно собирается расстаться с Коноплянкой.

"Газета.ру"
Теги: Коноплянка
Сегодня, 23:26
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