Марио Манджукич может не сыграть с "Миланом"

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич может пропустить матч за Суперкубок Италии с "Миланом", сообщают итальянские СМИ.Форвард испытывает проблемы с левым бедром, из-за которых он не может полностью согнуть ногу.В текущем сезоне Манджукич провел 21 матч, забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи.