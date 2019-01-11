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Марио Манджукич может не сыграть с "Миланом"

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич может пропустить матч за Суперкубок Италии с "Миланом", сообщают итальянские СМИ.

Форвард испытывает проблемы с левым бедром, из-за которых он не может полностью согнуть ногу.

В текущем сезоне Манджукич провел 21 матч, забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи.
Теги: Манджукич Ювентус Милан
Сегодня, 00:40
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