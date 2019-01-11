Мауро Икарди: продление контракта произойдет только тогда, когда "Интер" сделает правильное предложение

Капитан "Интера" Мауро Икарди рассказал по поводу потенциального продления контракта с миланской командой."Продление моего контракта произойдет только тогда, когда "Интер" сделает правильное и конкретное предложение. Только после этого мы сможем говорить о продлении моего контракта правду, оставив в стороне ложь, которая была распространена", — приводит слова нападающего итальянское издание CalcioMercato.com.Ванда Нара, жена и агент игрока заявила, что стороны пока не могут договориться о условиях нового соглашения.