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Мауро Икарди: продление контракта произойдет только тогда, когда "Интер" сделает правильное предложение

Капитан "Интера" Мауро Икарди рассказал по поводу потенциального продления контракта с миланской командой.

"Продление моего контракта произойдет только тогда, когда "Интер" сделает правильное и конкретное предложение. Только после этого мы сможем говорить о продлении моего контракта правду, оставив в стороне ложь, которая была распространена", — приводит слова нападающего итальянское издание CalcioMercato.com.

Ванда Нара, жена и агент игрока заявила, что стороны пока не могут договориться о условиях нового соглашения.

"Газета.ру"
Теги: Икарди Интер
Сегодня, 01:14
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