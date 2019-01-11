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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Дортмундская "Боруссия" в товарищеском матче обыграла "Фейеноорд"
Дортмундская "Боруссия" победила "Фейеноорд" в товарищеском матче (2:1).
Голами в составе немецкого клуба отметились нападающий Максимиллиан Филипп и защитник Рафаэл Геррейру.
Товарищеские матчи
"Боруссия Д" - "Фейеноорд" - 2:1 (0:0)
Голы: Филипп, 52 (1:0). Рафаэл Геррейру, 70 (2:0). Ньивкоп, 75 (2:1).
"Боруссия Д": Бюрки, Пищек, Емер Топрак, Шмельцер (Бурнич, 84), Рафаэл Геррейру (Толян, 75), Витсель, Гетце (Серхио Гомес, 46), Дахуд, Пулишич, Вайгль, Филипп.
"Фейеноорд": Бейло, ван дер Хейден, ван Бек, Сен Жюст (Ньивкоп, 64), Вердонк (Маласиа, 64), Класи, Торнстра, Вилхена, Йергенсен (Венте, 64), Бергхейс (Кекджю, 71), Ларссон.
Голами в составе немецкого клуба отметились нападающий Максимиллиан Филипп и защитник Рафаэл Геррейру.
Товарищеские матчи
"Боруссия Д" - "Фейеноорд" - 2:1 (0:0)
Голы: Филипп, 52 (1:0). Рафаэл Геррейру, 70 (2:0). Ньивкоп, 75 (2:1).
"Боруссия Д": Бюрки, Пищек, Емер Топрак, Шмельцер (Бурнич, 84), Рафаэл Геррейру (Толян, 75), Витсель, Гетце (Серхио Гомес, 46), Дахуд, Пулишич, Вайгль, Филипп.
"Фейеноорд": Бейло, ван дер Хейден, ван Бек, Сен Жюст (Ньивкоп, 64), Вердонк (Маласиа, 64), Класи, Торнстра, Вилхена, Йергенсен (Венте, 64), Бергхейс (Кекджю, 71), Ларссон.
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