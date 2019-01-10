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Пауло Дибала с мамой ответил на письма болельщиков по всему миру

Нападающий "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибала опубликовал фотографию, на которой он вместе с мамой отвечает на письма фанатов.

"Отвечаю моим поклонникам по всему миру: спасибо за красивые слова!" – написал Дибала.

Теги: Дибала Ювентус
Сегодня, 16:32
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