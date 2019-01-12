Карло Анчелотти назвал главную проблему итальянского футбола

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти считает, что в итальянском футболе есть проблемы расистского характера.По его мнению, это проблема не только "Наполи", но всего итальянского футбола, общества."Люди ведут себя так, будто это проблема "Наполи", однако это проблема всего итальянского футбола и общества в целом. Расизм существует в спорте во всем мире. Но мы можем решить ее благодаря творческому подходу. Главное - желание. Это вопрос культуры, который нашёл свое отражение в спорте", - цитирует Анчелотти Football Italia.