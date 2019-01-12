Карло Анчелотти назвал главную проблему итальянского футбола

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:32
Сергей Силкин: вокруг Юсупова "Динамо" сможет строить команду, по своему потенциалу это игрок сборной
Сергей Силкин: вокруг Юсупова "Динамо" сможет строить команду, по своему потенциалу это игрок сборной
21:34
Формат и дата проведения футбольного матча в Бутырке с участием Мамаева станут известны в понедельник
Формат и дата проведения футбольного матча в Бутырке с участием Мамаева станут известны в понедельник
16:39
Луис Адриано: Каррера ушел, Глушаков остался. Он будет с нами и в плохие времена, и в хорошие (15)
Луис Адриано: Каррера ушел, Глушаков остался. Он будет с нами и в плохие времена, и в хорошие (15)
15:50
Тренер "Эвертона" - о Влашиче: его отдали в аренду для получения практики, а не для продажи (9)
Тренер "Эвертона" - о Влашиче: его отдали в аренду для получения практики, а не для продажи (9)
15:24
Ивелин Попов не перейдет в "Рубин" - клуб смог предложить ему оклад менее 20 тыс евро в месяц (7)
Ивелин Попов не перейдет в "Рубин" - клуб смог предложить ему оклад менее 20 тыс евро в месяц (7)
13:55
Буффон: я странный человек - мне уже 40 лет, а думаю о себе как о 20-летнем. Мои амбиции только растут
Буффон: я странный человек - мне уже 40 лет, а думаю о себе как о 20-летнем. Мои амбиции только растут
13:42
Эльмир Набиуллин удивился, что "Фенербахче" занимает предпоследнее место в чемпионате Турции (2)
Эльмир Набиуллин удивился, что "Фенербахче" занимает предпоследнее место в чемпионате Турции (2)
13:04
Главный тренер "Лидса" заслал шпиона на базу соперника. Что происходит в английском чемпионшипе?
Главный тренер "Лидса" заслал шпиона на базу соперника. Что происходит в английском чемпионшипе?
12:12
Президент "Торпедо": надеемся, что в ближайшее время снова будем играть в высшем дивизионе (2)
Президент "Торпедо": надеемся, что в ближайшее время снова будем играть в высшем дивизионе (2)
Карло Анчелотти назвал главную проблему итальянского футбола
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти считает, что в итальянском футболе есть проблемы расистского характера.
По его мнению, это проблема не только "Наполи", но всего итальянского футбола, общества.
"Люди ведут себя так, будто это проблема "Наполи", однако это проблема всего итальянского футбола и общества в целом. Расизм существует в спорте во всем мире. Но мы можем решить ее благодаря творческому подходу. Главное - желание. Это вопрос культуры, который нашёл свое отражение в спорте", - цитирует Анчелотти Football Italia.
"Газета.ру"
По его мнению, это проблема не только "Наполи", но всего итальянского футбола, общества.
"Люди ведут себя так, будто это проблема "Наполи", однако это проблема всего итальянского футбола и общества в целом. Расизм существует в спорте во всем мире. Но мы можем решить ее благодаря творческому подходу. Главное - желание. Это вопрос культуры, который нашёл свое отражение в спорте", - цитирует Анчелотти Football Italia.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.