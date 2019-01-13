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Патрик Кутроне: я рад, что "Милан" вышел в следующий раунд

Нападающий "Милана" Патрик Кутроне прокомментировал победу над "Сампдорией" в Кубке Италии, в котором он оформил дубль.

"Я рад, что "Милан" вышел в следующий раунд и что я смог помочь своей команде. Впереди Суперкубок Италии с "Ювентусом". Нам нужно как можно лучше подготовиться к этому противостоянию", - цитирует Кутроне Football Italia.
Теги: Милан
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