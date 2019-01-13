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"Юве" установил в Кубке Италии новый рекорд

"Ювентус" в матче 1/8 финала Кубка Италии победил "Болонью" со счётом 2:0. Команда из Турина в 12-й раз выходит в четвертьфинал этого турнира.

Это новый рекорд итальянского кубка. Такого прежде не удавалось никому в истории.

Команда победила в четырёх последних розыгрышах Кубка Италии.
Теги: Ювентус Болонья
Сегодня, 09:13
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