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Евгений Коноплянка хочет уйти из "Шальке"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка хочет уйти из немецкого клуба.

Футболист оказался в списке тех, кого выставили на трансфер. Все эти игроки могут быть проданы уже в январе.

В связи с поиском нового клуба футболист начал сотрудничать с агентом Фали Рамадани, информирует Sport Arena. Он представляет интересы таких игроков, как Калиду Кулибали, Миралем Пьянич, Маркос Алонсо, Иван Перишич, Анте Ребич, Матия Настасич, Никола Калинич.

В сезоне-2018/19 Коноплянка сыграл в восьми матчах немецкой Бундеслиги и отдал один результативный пас.

"Газета.ру"
Теги: Коноплянка Шальке
Сегодня, 17:46
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#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 17:49)
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хорош агент...Никола Калинич худший трансфер ла лиги. на чемпе статья была
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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