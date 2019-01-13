Евгений Коноплянка хочет уйти из "Шальке"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка хочет уйти из немецкого клуба.Футболист оказался в списке тех, кого выставили на трансфер. Все эти игроки могут быть проданы уже в январе.В связи с поиском нового клуба футболист начал сотрудничать с агентом Фали Рамадани, информирует Sport Arena. Он представляет интересы таких игроков, как Калиду Кулибали, Миралем Пьянич, Маркос Алонсо, Иван Перишич, Анте Ребич, Матия Настасич, Никола Калинич.В сезоне-2018/19 Коноплянка сыграл в восьми матчах немецкой Бундеслиги и отдал один результативный пас.