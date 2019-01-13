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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Андрей Ещенко: чемпионство завоевали все: и Каррера, и болельщики, и футболисты. Но фанаты превозносят одного тренера (10)
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Артем Тимофеев: важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе
Артем Тимофеев: важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе
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Зобнин тренируется без ограничений (6)
Зобнин тренируется без ограничений (6)
Евгений Коноплянка хочет уйти из "Шальке"
Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка хочет уйти из немецкого клуба.
Футболист оказался в списке тех, кого выставили на трансфер. Все эти игроки могут быть проданы уже в январе.
В связи с поиском нового клуба футболист начал сотрудничать с агентом Фали Рамадани, информирует Sport Arena. Он представляет интересы таких игроков, как Калиду Кулибали, Миралем Пьянич, Маркос Алонсо, Иван Перишич, Анте Ребич, Матия Настасич, Никола Калинич.
В сезоне-2018/19 Коноплянка сыграл в восьми матчах немецкой Бундеслиги и отдал один результативный пас.
"Газета.ру"
Футболист оказался в списке тех, кого выставили на трансфер. Все эти игроки могут быть проданы уже в январе.
В связи с поиском нового клуба футболист начал сотрудничать с агентом Фали Рамадани, информирует Sport Arena. Он представляет интересы таких игроков, как Калиду Кулибали, Миралем Пьянич, Маркос Алонсо, Иван Перишич, Анте Ребич, Матия Настасич, Никола Калинич.
В сезоне-2018/19 Коноплянка сыграл в восьми матчах немецкой Бундеслиги и отдал один результативный пас.
"Газета.ру"
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