С крыши британского посольства на "Сапсан-Арену": в Москве в четвертый раз прошел "Кубок добра"

8 июня в Москве прошел международный благотворительный детский футбольный турнир "Кубок добра". Мероприятие проводилось уже в четвертый раз. Главная особенность соревнований — в составе команд играют дети с ограниченными возможностями здоровья.В этом году за "Кубок добра" сразились 8 команд из нескольких стран: США, Великобритании, Германии, Индии, Израиля и России. Возраст участников — от 10 до 13 лет. Россию представляли три коллектива: от школы-интерната МИД России "Дети — послы мира" и 2 команды детей с ДЦП — "Спартанец" (Щелково) и "Спартак-Москва". Комментировал игру комментатор "Матч ТВ" Артем Шмельков.Организатор мероприятия — благотворительный фонд "Под флагом добра". Соревнования активно поддерживает "Британская футбольная школа"."Первый турнир был четыре года назад, на Рождество. Спонсорской поддержки и партнеров тогда еще не было, и участники играли на крыше британского посольства, в мороз. Сейчас нашим партнером стал ФК "Локомотив", и мы играем на "Сапсан-Арене". Наша главная цель — показать, что запись в медицинской карточке не должна влиять на образ жизни. Ребенок-инвалид не должен сидеть дома. Человеку для счастья необходимо общение, а здесь дети испытывают во время игры всю гамму эмоций", - рассказала Наталья Давыдова, директор НОБФ "Под флагом добра"."С самого первого турнира отвечаю за арткоммуникацию. Снимаю и монтирую ролики о мероприятиях. Цепляет страсть и искренность ребят, поражаюсь каждый раз во время монтажа, сколько же во время турнира эмоций и переживаний. Все так же, как в большом футболе", - поделился певец Михаил Гребенщиков, который за каждым движением участников наблюдает через объектив видеокамеры."Кубок добра" проходит не только на поле, но и на трибунах. Художник Дмитрий Цветков помогает всем желающим выразить свои эмоции самым творческим образом.Турнир активно поддерживают профессиональные спортсмены. Например, первый удар по мячу в этом году сделал экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин.По итогам соревнований команда из США заняла третье место. Второе завоевали ребята из школы интерната МИД РФ "Дети — послы мира". "Кубок добра" подняли над головой юные футболисты из Индии.После церемонии награждения была организована импровизированная выставка работ, созданных участниками "Кубка добра" под руководством художника Дмитрия Цветкова. Особую симпатию зрителей завоевала картина, на которой изображена футболка с надписью "Я БУДУ ПЕЛЕ".