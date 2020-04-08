По информации зарубежных журналистов, Роналдиньо и его брат были освобождены под залог в 1,6 млн долларов.
Они будут проживать в городе Асуньсьон под домашним арестом и наблюдением.
Ранее Роналдиньо был задержан за попытку въехать в Парагвай по поддельным документам.
Отметим, что в заключении Роналдиньо отпраздновал сорокалетие - день рождения бывший игрок отметил 21 марта.
Роналдиньо освобожден из тюрьмы
Легендарный футболист вышел на свободу после 32 дней заключения.
Фото: Getty Images
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