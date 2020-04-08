Роналдиньо освобожден из тюрьмы

Легендарный футболист вышел на свободу после 32 дней заключения.

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По информации зарубежных журналистов, Роналдиньо и его брат были освобождены под залог в 1,6 млн долларов.



Они будут проживать в городе Асуньсьон под домашним арестом и наблюдением.



Ранее Роналдиньо был задержан за попытку въехать в Парагвай по поддельным документам.



Отметим, что в заключении Роналдиньо отпраздновал сорокалетие - день рождения бывший игрок отметил 21 марта.



