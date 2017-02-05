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В Ростове к ЧМ-2018 разработают мероприятия по знакомству гостей мундиаля с казачьей культурой

Организаторы чемпионата мира-2018 в Ростове-на-Дону разработают мероприятия по знакомству гостей турнира с казачьей культурой, сообщает rostov-news-r.ru.

Данный вопрос поднимался на совещании администрации города с руководителями национально-культурных объединений. Отмечается, что это должно сыграть роль в продвижении туристической привлекательности Ростова. В окрестностях Ростова-на-Дону на данный момент насчитывается 11 казачьих станиц и хуторов.
Сегодня, 11:20
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