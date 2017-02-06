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250 тысяч марок выпустят к ЧМ-2018 с талисманом турнира волком Забивакой

Марка с официальным талисманом чемпиона мира в 2018 году волком Забивакой выйдет в почтовое обращение тиражом 250 тысяч экземпляров, информирует ТАСС.

"7 февраля в почтовое обращение выйдет почтовый блок с изображением официального талисмана чемпионата мира. Почтовый блок размером 102?71 мм, содержащий марку размером 30?42 мм, номиналом 100 руб., изданный тиражом 250 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения Почты России", - сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.

По его словам, дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска и Сочи, где 7 февраля пройдет церемония.
Сегодня, 19:03
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№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:23) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: Пивовед
Это супер !


Марки собираешь?

Монеты.
Но и марки нужно взять. Во- первых, тираж 250 тысяч - это очень немного, на самом деле, вообщето, на всю страну ,
а в комплекте с конвертами эта коллекция вполне себе вырастет в цене со временем и будет иметь спрос.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:17) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Пивовед
Это супер !


Марки собираешь?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:16) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это супер !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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