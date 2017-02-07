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18:48
Николай Цуканов: виновные в срыве сроков строительства "Зенит-Арены" понесут ответственность (12)
Николай Цуканов: виновные в срыве сроков строительства "Зенит-Арены" понесут ответственность (12)
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Николай Цуканов: виновные в срыве сроков строительства "Зенит-Арены" понесут ответственность
Виновные в срыве сроков строительства стадиона "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге будут привлечены к ответственности, сообщил ТАСС полномочный представитель президента в СЗФО Николай Цуканов.
"Зенит-Арена", я уже говорил, - это, конечно, сложный объект. По понятным причинам он являлся долгостроем - менялось количество посадочных мест, менялись подрядчики, к сожалению. Сейчас работают правоохранительные органы и достаточно жестко, доведут это дело до суда, безусловно, и ответственность наступит для всех тех, кто должен понести эту ответственность.
Если опустить строительные нюансы, сроки и стоимость, это ("Зенит-Арена") колоссальной красоты объект, я там был не один раз, громадный. У города Санкт-Петербурга есть понимание, как они его будут содержать - они готовы будут его передать в концессию, то есть на бюджете города это никак не отразится", - сказал Цуканов.
"Зенит-Арена", я уже говорил, - это, конечно, сложный объект. По понятным причинам он являлся долгостроем - менялось количество посадочных мест, менялись подрядчики, к сожалению. Сейчас работают правоохранительные органы и достаточно жестко, доведут это дело до суда, безусловно, и ответственность наступит для всех тех, кто должен понести эту ответственность.
Если опустить строительные нюансы, сроки и стоимость, это ("Зенит-Арена") колоссальной красоты объект, я там был не один раз, громадный. У города Санкт-Петербурга есть понимание, как они его будут содержать - они готовы будут его передать в концессию, то есть на бюджете города это никак не отразится", - сказал Цуканов.
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