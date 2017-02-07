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Николай Цуканов: виновные в срыве сроков строительства "Зенит-Арены" понесут ответственность

Виновные в срыве сроков строительства стадиона "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге будут привлечены к ответственности, сообщил ТАСС полномочный представитель президента в СЗФО Николай Цуканов.

"Зенит-Арена", я уже говорил, - это, конечно, сложный объект. По понятным причинам он являлся долгостроем - менялось количество посадочных мест, менялись подрядчики, к сожалению. Сейчас работают правоохранительные органы и достаточно жестко, доведут это дело до суда, безусловно, и ответственность наступит для всех тех, кто должен понести эту ответственность.

Если опустить строительные нюансы, сроки и стоимость, это ("Зенит-Арена") колоссальной красоты объект, я там был не один раз, громадный. У города Санкт-Петербурга есть понимание, как они его будут содержать - они готовы будут его передать в концессию, то есть на бюджете города это никак не отразится", - сказал Цуканов.
Теги: Зенит-Арена
Сегодня, 18:48
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№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:52) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Пивовед
свидетельство ПТУ по профессии Сварщик.

Это страшный поклёп. Он электрогазосварщик.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 19:42) #
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online

Да найдут козлов отпущения как всегда.
Регистрация: 7.03.2016
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Гы.. А знаете, кто это так страшно бровки супит?

Это бывший наш калининградский губернатор..
1. Губернатор, никогда не поднимавшийся в рейтинге таких управленцев выше 81-83 места из 85..

2. Человек, именующийся кандидатом психологических наук, только диссертация его обнаружена с огромным опозданием после присвоения ему звания Кандидата.
Обладатель единственного своего документа об образовании,который не вызывает вопросов,- свидетельство ПТУ по профессии Сварщик.
Такое прозвище тут и носил.

3. Человек,который в бытность губернатором, жёг население своими фантастическими проектами- от строительства дирижаблей для доставки товаров в Калининградскую область по воздуху до строительства самих дирижаблестроительных заводов.
Инвесторов,понятно, на такую афёру не нашлось.

Тогда губернатор заявил, что Калининграду не выгодно строить гостиницы к ЧМ, ибо дорого и бесперспективно, в сотни тысяч гостей города он расселит в палаточном городке вокруг стадиона.
На вопрос- А где же все эти разнополые, разновозрастные, разносоциальные люди будут гадить и мыться, Губернатор отвечать отказался.

4. Подсчитав унылую цифру количества туристов Области, утвердил предложение о том, что бы считать Туристами, посетившими Область, всех пассажиров самолётов, пролетавших над областью , или кораблей, проходивших в пределах морских границ области.

5. При нём Областное правительство опросталось перед Москвой, предьявив Центру План развития Области, который цифра в цифру был содран с Плана развития области толи Калужской, толи Кировской..

6. Будучи Губернатором прославился фразой, обращённой к медикам области, жаловавшимся на низкие зарплаты,- Вы врёте, мои министры докладывали мне другие цифры, и я своим министрам доверяю.

И масса других приколов..
Он даже должность свою оставил досрочно.. Или его заставили..
А теперь , гляди ка, это Представитель Президента.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№9 Написал: golden Axe (Сегодня, 19:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
зачем писать про этот бездонный клозет...
Регистрация: 1.02.2017
№8 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 19:19) #
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online

печальный конец этой стройки века
Регистрация: 6.02.2017
№7 Написал: Motivation (Сегодня, 19:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Если опустить

А что. еще не всех опустили? laughing Толчек-арена для опущеных

Цитата: xixidok
так воровать,это даже сердюкову с васильевой не снилось..)

Угу, арендная плата рубль в год - весьма впечатляет. Особенно когда вспоминаешь визги сайтовских запитеров про то, как город строил арену "для себя, чтоб на ней зарабатывать", ну ни в коем разе "самый бедный клуб России" на хвоста никому не упал


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№6 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 19:02) #
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
виновных переведут на другие объекты в качестве наказания, с повышением в должности..)
так воровать,это даже сердюкову с васильевой не снилось..)
Регистрация: 19.05.2015
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:59) #
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Болеет за:
ЦСКА
Всю администрацию смогут посадить?
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Пивовед
БубляГогаааааааа !!!!!!!!
Ути,какая ты страшная!!!!!
Ахааааааххааахххааааа, вот ты где всплыл, бля !!!

санитар, 15 кубиков эназипама внутревено!


Тридцать ! Всем ! За счет заведения !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:57) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Что, даже Валю Матвиенко накажут? Или только каменщиков, стропальщиков, бетонщиков и штукатуров? А можно всё повесить на погибших на стройке.

Цитата: Хитрый Лис
эназипама

Что это? Прививка от ума?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:54) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
БубляГогаааааааа !!!!!!!!
Ути,какая ты страшная!!!!!
Ахааааааххааахххааааа, вот ты где всплыл, бля !!!

санитар, 15 кубиков феназепама внутревено!
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:50) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
БубляГогаааааааа !!!!!!!!
Ути,какая ты страшная!!!!!
Ух, как бровки- то насупил, как ногами засучил...!

Ахааааааххааахххааааа, вот ты где всплыл, бля !!!


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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