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Городская система видеонаблюдения в Москве станет базой для единой видеоплатформы на ЧМ-2018

Городская система видеонаблюдения станет базой для единой видеоплатформы, в которую в преддверии ЧМ-2018 будут интегрированы камеры стадионов, фан-зон, транспортной и пешеходной инфраструктуры, а также некоторые частные системы (гостиницы, торговые центры). Об этом на форуме "Технологии безопасности" сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько.

"Появление единой платформы видеонаблюдения поспособствует выполнению нашей главной задачи: созданию комфортной и безопасной среды при проведении чемпионата мира по футболу 2018 года", - цитирует Горбатько ТАСС.

В период подготовки к проведению мирового первенства единая платформа видеонаблюдения осуществляет контроль за ходом строительства объектов и содержанием территорий, а также помогает в планировании инфраструктуры. А летом 2018 года, когда в Москве будут проходить матчи чемпионата мира, видеонаблюдение будет мониторить ситуацию в столице для обеспечения безопасности.
Сегодня, 21:07
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